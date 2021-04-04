«Нам и Европе очень повезло с Байденом» – посол Украины расшаркивается перед США

04.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский МИД и Офис президента в поте лица трудятся над организацией встречи Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом, несмотря на то, что со стороны Вашингтона не было на этот счёт сказано ни слова.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, Европе и Украине повезло с тем, что президент Байден – это президент, который хорошо знает и регион, и Украину в частности. Как вице-президент он был на Украине шесть раз, поэтому я уверена, как только фокус на внутренних вопросах [сместится на внешний, можно думать о визите]. И МИД, и Офис президента активно работает над организацией визитов, как наших – в США, так и над приглашениями высокопоставленных чиновников, в том числе и президента, посетить Украину.

Почему-то я уверена, что президент Байден, для которого Украина как страна, которая борется за демократические ценности – давайте не забывать, что наша борьба на данный момент это не только борьба за наш суверенитет, это борьба за демократические ценности. А для президента Байдена, для новой администрации это не просто слова», – рассказала Маркарова.

«24 августа, 30 лет независимости Украины – прекрасная дата. Возможен такой вариант [для посещения Байденом Украины]? Время бежит быстро, несколько месяцев, и будет этот юбилей», – спросил ведущий.

«Я уверена, что мы получим достаточно высокий уровень представительства от США. Давайте это будет решение нашего партнёра, когда и как, и кто будет это представлять. Но мы надеемся на достаточно высокий уровень», – уклончиво ответила посол.