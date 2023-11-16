«Нам Израиль ближе, чем коррупционная Украина» – американский блогер

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Для населения США Израиль является более важным, чем Украина, в отношении которой растет недовольство.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистке Натальи Влащенко заявил американский сценарист и блогер, советский эмигрант Женя Киперман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кипермана, американцы считают Израиль защитником демократии на востоке, а Украине на западе такой роли не отводят.

«Американцы считают, и, может быть, они правы, что геополитически Израиль для них важнее Украины, потому что Израиль – единственная страна на Ближнем Востоке, которая сдерживает огромную многомиллиардную массу исламского мира, который иная цивилизация, и который действительно большая опасность для всей нашей цивилизации. И маленький Израиль – единственное, что это сдерживает», – сказал блогер.

«А в Европе, они думают, все-таки есть НАТО. Хотя НАТО на сегодняшний день – другое НАТО, оно мало что может защищать, только анекдоты можно сочинять, как то, что если прилетит даже случайно какой-то российский заряд на страну НАТО, то эту страну тут же вышвырнут из НАТО только, чтобы не вступать в войну. И третье – очень важное, недовольство Украиной растет на Западе. Недовольство тем, как Украина воюет, недовольство коррупцией, это правда», – заявил Киперман.