«Нам хана»: Луценко о планах Зеленского
Российские ракеты и дроны летят по Киеву реально, а украинские по Москве в основном в заявлениях киевского режима.
Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, списанный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В последний раз мы видели визит Зеленского в Соединенные Штаты, когда он попросил Трампа, чтобы Трамп попросил Си Цзиньпина, чтобы он попросил Путина остановить войну. Если это план, тогда нам хана», – считает Луценко.
По его словам, поручение Зеленского СБУ надавить на Россию, чтобы в течение 90 дней принудить ее к миру, было сделано в стиле «95 квартала» и привело к обратным результатам.
«Результатом этого стало массовое усиление давления со стороны России через ракеты и дроны для капитуляции Украины. Только их ракеты и дроны летят реально, а наши в основном в заявлениях Fire Point и Зеленского. А если и долетают до Москвы, то сбиваются. К сожалению, мы должны знать правду», – заявил Луценко.
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