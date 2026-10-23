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Российские ракеты и дроны летят по Киеву реально, а украинские по Москве в основном в заявлениях киевского режима.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, списанный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последний раз мы видели визит Зеленского в Соединенные Штаты, когда он попросил Трампа, чтобы Трамп попросил Си Цзиньпина, чтобы он попросил Путина остановить войну. Если это план, тогда нам хана», – считает Луценко.

По его словам, поручение Зеленского СБУ надавить на Россию, чтобы в течение 90 дней принудить ее к миру, было сделано в стиле «95 квартала» и привело к обратным результатам.