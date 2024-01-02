«Нам хватит и Залужного» – в Киеве требуют сместить Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не способен исполнять свои прямые обязанности и должен быть смещён, а управление страной передано армии.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Если президент не хочет выполнять конституционную норму Верховного главнокомандующего, потому что именно он отвечает за мобилизацию; если он не обеспечил финансирование, потому что он является руководителем дипломатии; и он является Верховным главнокомандующим, который не обеспечил поставки вооружения.

Тогда, может быть, нам не надо приставки «Верховный», а хватит одного главнокомандующего? Я не говорю об изменении Конституции во время войны, просто люди должны понять: у нас есть один взрослый, и это Залужный. А все остальные просто играют роль, но не хотят выполнять свои конституционные функции.

Но роль в сериале и работа во время войны – это разные вещи. И аплодисменты будут не всегда», – сказал Луценко.