«Нам хватит и Залужного» – в Киеве требуют сместить Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не способен исполнять свои прямые обязанности и должен быть смещён, а управление страной передано армии.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если президент не хочет выполнять конституционную норму Верховного главнокомандующего, потому что именно он отвечает за мобилизацию; если он не обеспечил финансирование, потому что он является руководителем дипломатии; и он является Верховным главнокомандующим, который не обеспечил поставки вооружения.
Тогда, может быть, нам не надо приставки «Верховный», а хватит одного главнокомандующего? Я не говорю об изменении Конституции во время войны, просто люди должны понять: у нас есть один взрослый, и это Залужный. А все остальные просто играют роль, но не хотят выполнять свои конституционные функции.
Но роль в сериале и работа во время войны – это разные вещи. И аплодисменты будут не всегда», – сказал Луценко.
Он подчеркнул, что с началом СВО Владимиру Зеленском пришлось столкнуться с реальностью.
«Зеленский был прекрасным Верховным главнокомандующим полтора года, когда речь шла о победных речах и аплодисментах. Когда аплодисменты утихли, он стал злым на всех – сначала на Запад, а теперь уже на украинцев», – подытожил политик.
Спасибо!
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