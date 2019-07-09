09.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Нам конец! Атошник признал полное бессилие Украины в информвойне с Россией

Вернуть российские каналы на Украину, тем более, легализуя их через контакты с украинскими, – это полное идеологическое поражение «незалежной».

Об этом в эфире телеканала «UA:Перший» заявил основатель украинского волонтерского фонда «Возвращайся живым», русофоб Виталий Дейнега, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война, она же началась с телекамер, и реформа медиаполя в России состоялась между украинской и грузинской войнами, где-то посередине, она не в 2013 году началась, когда их медиа начали использоваться как рупор.

Есть очень интересное расследование РЭНД Корпорейшн по России, они действуют по принципу с многих точек одну и ту же информацию, очень быстро реагируют на информационные поводы, очень коварны, у них абсолютно нет смысла показывать объективную реальность, не лгать и так далее, они не скованны правилами демократии. Пустить их сюда означает проиграть войну.

Реально, пустить сюда назад российские каналы, а тем более легализуя их через контакты с украинскими – это поражение, как потерять Харьков в войне, где танки ходят», – паникует Дейнега, помогающий «демократично» обстреливать Донбасс.

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