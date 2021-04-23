«Нам конец» – экс-АТОшник с ужасом ждёт запуска «Северного потока-2»

23.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

После запуска «Северного Потока-2» Москва сможет требовать подачу в Крым воды, шантажируя Киев тем, что отрежет Украину от газа.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Голос» и бывший боевик АТО Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Канцлер Германии говорит о том, что мы будем достраивать «Северный Поток-2», а я думаю, что ни вам, ни телезрителям не надо объяснять, что это значит для Украины. Но они его достраивают!

Если он будет достроен и запущен, если Россия потом его использует, просто отрежет нас от газа и полностью пустит всё это через Европу, они смогут шантажировать нас! Мы говорим, хорошо не пустим воду в Крым – начиная с воды в Крым и за всю энергетику нашу. Полностью на нас может быть наложен такой шантаж», – сокрушался Костенко.