Нам конец, как только фронт на Курщине станет статичным – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
21.08.2024 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Украинские войска будут уничтожены, как только они в Курской области перейдут в глухую оборону. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Лапина, Россия имеет значительное преимущество над Украиной как в личном составе, так и в боеприпасах и технике, потому окопную войну ВСУ не выдержать.

Украинские войска будут уничтожены, как только они в Курской области перейдут в глухую оборону....

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«Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает. Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец. Почему?

Преимущество в воздухе, преимущество в артиллерии и так далее. Мы не сможем добавить себе еще 300 километров линии обороны, как на Курщине, и пытаться сдержать натиск российских войск, которые имеют преимущество над нами и по количеству, и в снарядах, и в броне, и в авиации, и в людях. Потому статический фронт для нас – это проблематично», – заявил Лапин.

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