Запущенная Трампом европеизация войны на Украине приведёт к смене русофобских режимов в ЕС.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запущен процесс европеизации военного конфликта. У США есть классическая схема, как выходить из войны: надо сначала что-то или вьетнамизировать, или афганизировать.

А в данном случае – европеизировать. То есть, Штаты дистанцируются и перекладывают ответственность. А затем спустя какое-то время клиентский режим рушится, но это уже не касается Соединенных Штатов.

Вот сейчас запущен процесс европеизации этой войны. Европа хочет дать некие военные гарантии с боевыми обязательствами – и отправить туда какие-то контингенты. Трамп сказал: «Окей, но это за ваши деньги», – отметил Станкевич.