«Нам конец» – встреча на Аляске вогнала в ужас европейских русофобов

Максим Столяров.  
28.08.2025 16:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 268
 
Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Запущенная Трампом европеизация войны на Украине приведёт к смене русофобских режимов в ЕС.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запущен процесс европеизации военного конфликта. У США есть классическая схема, как выходить из войны: надо сначала что-то или вьетнамизировать, или афганизировать.

А в данном случае – европеизировать. То есть, Штаты дистанцируются и перекладывают ответственность. А затем спустя какое-то время клиентский режим рушится, но это уже не касается Соединенных Штатов.

Вот сейчас запущен процесс европеизации этой войны. Европа хочет дать некие военные гарантии с боевыми обязательствами – и отправить туда какие-то контингенты. Трамп сказал: «Окей, но это за ваши деньги», – отметил Станкевич.

«Европейцы упорно подозревают, что на Аляске состоялась некая договоренность, что Штаты попытаются выйти по какому-то вьетнамскому сценарию. То есть так, чтобы после того, как Штаты дистанцируются, клиентский режим рухнул не сразу, а где-то месяцев через 7-8.

И европейское глубинное государство в ужасе от этой перспективы, потому что они знают, что не справятся. Киев падёт, и они столкнулся со своим главным ужасом – резко усилившаяся Россия.

И чтобы адаптироваться к усилившейся России, придется заменять европейские элиты», – резюмировал он.

