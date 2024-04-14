Взрослых «заукраинцев» на освобождённых территориях перевоспитать будет крайне сложно, поэтому Россия должна сосредоточиться на обучении молодого поколения.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявила мариупольская психолог и волонтёр Светлана Колобова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Насколько вообще реально переформатирование сознания взрослого человека, который настроен антироссийски? Доводилось слышать мнение, что это невозможно – как, например, на Украине за 30 лет не смогли переформатировать ту часть населения, что считала себя советскими людьми. То есть, нужно просто ждать смены поколения и сосредоточиться на воспитании детей на новых территориях?», – спросил ведущий.

«Да, надо сосредоточиться на воспитании молодёжи с детсадовского возраста, показывая им всё то, что принесла Россия. Это чудесные новые детские сады, прекрасные программы обучения, конкурсы, кружки. Прекрасная русская литература, которая наконец вернулась в библиотеки. Это огромная поддержка россиян», – пояснила психолог.

«Это всё надо воспитывать с детсадовского возраста, постепенно. Создавать специальные программы. Ещё это подростки, которые пережили очень сложные моменты. Для них должны быть построены клубы по интересам, бесплатные кружки, где они могут заниматься спортом, или любимым хобби под руководством грамотных наставников.

Что касается людей в возрасте… если этот человек преступник, и он чего-то ждёт – надо быть безжалостными. А если люди пока не могут определиться, и им что-то кажется – может, к доктору какому-то сходить», – добавила Колобова.