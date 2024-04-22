«Нам надо срочно отойти с Ореховского направления» – украинский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
22.04.2024 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


По всем правилам военного дела украинским войскам надо отойти и выровнять линию фронта, однако политическое руководство не отдаёт такого приказа, потому что боится обидеть Запад.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По всем правилам военного дела украинским войскам надо отойти и выровнять линию фронта, однако...

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«По уму, по военному искусству, нам надо отойти от Ореховского выступа, выровнять фронт – и укрепить наши позиции. Во-первых, мы уменьшаем линию фронта. Во-вторых, у нас личного состава маловато, так мы увеличиваем количество людей и вооружения на поле боя. И мы выстраиваем укрепрайоны, которые очень тяжело будет брать», – рассуждал Стариков.

«В военном плане это лучше. В военном плане толковый, плановый отход может привести к победе. Кутузов оставил Москву, и в итоге выиграл войну.

Но вмешивается уже политическая целесообразность: Если мы завтра отступим, Запад нам не даст вооружения, значит, будет ещё хуже. Значит, ни шагу назад, бл@ть, Брестская крепость», – добавил эксперт.

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