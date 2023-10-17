Нам надо учиться у Израиля! – Порошенко ткнул Зеленского

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Украине надо брать пример с Израиля, который не лжёт своему народу и не отправляет мобилизованных на убой.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил бывший президент Украины, а ныне депутат Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень четко должны помнить ту цену, которую мы платим за существование нашего государства и за приближение нашей победы. Нам все говорили брать пример с Израиля, как он успел и смог организовать оборону. Я хочу, чтобы мы поучились примеру Израиля. В первый день было призвано в армию более 300 тысяч или 5 процентов населения Израиля. Но каждый из них в первый час имел бронежилет, кевларовый шлем, беспилотник, радиостанцию, берцы, форму, спальник, каремат, был полностью обеспечен, кстати, без всякого участия волонтеров», – сказал Порошенко.

Он возмутился, что из украинских СМИ разносится сплошная ложь и неуважение к собственному народу.

«С первых минут спикерами ЦАХАЛ и государства были военные. В отличие от Арестовичей и Подоляков, они компетентно и честно общались с народом, и заслуживают почёта и уважения. Кнессет открыто работает и говорит, что никакого закона, кроме укрепления обороноспособности, они не рассматривают. В Кнессете говорят, в отличие от нас, на языке правды, а не на языке телемарафона», – ткнул Порошенко шпильку Зеленскому.