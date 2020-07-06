«Нам надо уничтожать российские корабли» – командующий ВМСУ

06.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина не будет достраивать крейсер Украина», поскольку на вооружении России нет авианосцев.

Об этом в интервью одесскому сайту «Думская», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий ВМСУ контра-адмирал Алексей Неижпапа.

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«По крейсеру «Украина» принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил – это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того. Чтобы он вышел в море, необходимо огромное количество других кораблей, авиации, нужно соответствующее обеспечение. Он расходует столько топлива, что хватит, наверное, нескольким областям. Он очень энергоемкий», – сказал командующий ВМСУ.

Он отметил, что этот корабль был задуман как «убийца авианосцев», а его задачей в советское время являлось уничтожение авианосных ударных групп США.

«У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет. Единственный их авианесущий корабль — «Адмирал Кузнецов», он находится на ремонте, который грозит стать вечным. В общем, авианосцев у России нет, поэтому «убийцы авианосцев» Украине не нужны», – резюмировал Неижпапа.

Напомним, что недостроенный крейсер уже десятилетия ржавеет на украинских верфях.