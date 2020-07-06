06.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Нам надо уничтожать российские корабли» – командующий ВМСУ


Украина не будет достраивать крейсер Украина», поскольку на вооружении России нет авианосцев.

Об этом в интервью одесскому сайту «Думская», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий ВМСУ контра-адмирал Алексей Неижпапа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По крейсеру «Украина» принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил – это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того. Чтобы он вышел в море, необходимо огромное количество других кораблей, авиации, нужно соответствующее обеспечение. Он расходует столько топлива, что хватит, наверное, нескольким областям. Он очень энергоемкий», – сказал командующий ВМСУ.

Он отметил, что этот корабль был задуман как «убийца авианосцев», а его задачей в советское время являлось уничтожение авианосных ударных групп США.

«У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет. Единственный их авианесущий корабль — «Адмирал Кузнецов», он находится на ремонте, который грозит стать вечным. В общем, авианосцев у России нет, поэтому «убийцы авианосцев» Украине не нужны», – резюмировал Неижпапа.

Напомним, что недостроенный крейсер уже десятилетия ржавеет на украинских верфях.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть