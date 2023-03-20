«Нам не дают воевать» – Сивков о замедлении темпов СВО

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У российской армии есть все необходимые средства и силы для быстрого разгрома ВСУ, однако предатели, которых всё ещё множество в Москве, всячески противодействуют этому.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя бить тяжёлыми бомбами по домам, по городам, потому что там мирные жители. Я это понимаю и принимаю. Всё правильно. Но постоянно идёт информация – «противник отошёл в лесополосу, окопался там, мы ведём бои, вытесняем его оттуда». Извините, в этой лесополосе что, бабушки ходят, грибы собирают во время боевых действий? Чем заниматься выбиванием их из лесополосы, намного эффективней было бы нанести бомбовый удар. Есть такой способ – ковровое бомбометание. Звено самолётов, или даже эскадрилья в виде последовательно подходящих звеньев, накрывает полосу бомбовым залпом. Калибры бомб 250 или 500 килограмм. Там вообще ничего не останется, полное уничтожение. А что там, в лесу, берегут? Пророссийски настроенных кабанов? Что мешает этот лес накрыть всего одним звеном самолётов Ту-22М-3 фугасными бомбами», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что украинские ПВО никак не могут помешать такой операции, потому что у России существует огромное количество средств противодействия и обхода – не то что старых советских, но даже современных натовских систем противовоздушной обороны.

«Наши Вооружённые силы решают задачу прорыва ПВО противника не вот этой вот (на Украине – прим.), а прорыва ПВО НАТО. Многоэшелонированной, полноценной системы, с десятками и сотнями «Пэтриотов» и всем остальным», – добавил эксперт.

По словам Сивкова, во властных структурах РФ всё ещё множество людей, которые категорически не хотят победы России и делают всё возможное, чтобы заслужить любовь Запада.

«Это не военные подходы. Это рафинированная политика. Это люди, которые делают следующее: искажают цели СВО, причём постоянно. То нам – денацификация, денационализация и освобождение территорий, то нам достаточно только территории Донбасса. До сих пор непонятно, в чём цель войны. Второе – нам запрещают применять самые эффективные оперативные способы ведения боевых действий. СВО началась классическим окружением группировки ВСУ на востоке, которая позволила бы уничтожить к апрелю месяцу все боеспособные части там. Но это было запрещено. Мы всё оставили, и занялись прогрызанием укрепрайонов в лобовую. Если бы Вермахт прогрызал в лобовую линию Мажино, он бы там и остался. А если бы мы воевали с таким темпом, как сейчас, мы бы Великую Отечественную ещё не закончили, она бы ещё продолжалась», – добавил эксперт.

«Это означает только одно – нам не дают воевать. И причина элементарная, цель войны – не разгром ВСУ и не освобождение Украины. Цель войны – создание благоприятной базы для переговоров с Западом для очень узкого круга властной элиты, и связанной с ней группировкой крупного бизнеса. И смысл этих переговоров один – то, чего они добиваются, начиная с начала нулевых годов. Они добиваются, чтобы их признали равноправными, наряду со всеми другими мировыми элитами. Вот и всё. И тогда понятно, почему получилось так, что мы на фоне сумасшедших темпов наступления, блистательных действий российских Вооружённых сил в начале СВО, на второй день начали говорить о переговорах. Это полный бред», – резюмировал он.