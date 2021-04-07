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07.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Новороссия, Русская Весна, Украина
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Нам не хватает городов Новороссии – глава ДНР

Новости Украины

Залогом того, что ДНР и ЛНР выстояли против киевской хунты в первые дни своего существования, заключается в массовости и солидарности совершенно незнакомых людей, каждый из которых вносил свою лепту в общее дело Русской весны.

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецкая Республика могла закончиться тогда (в 2014 году – ред.) в здании бывшей ОГА (ныне Дом Правительства ДНР – ред.) Там могло всё закончиться, если бы не было массовой поддержки людей, совершения подвигов в разных проявлениях. На блокпостах – вы думаете, что мы друг друга знали? Просто каждый выходил и делал то, что мог, он вносил свою лепту в общее дело Русской весны.

Не было никаких коммуникаций, всё было очень обрывочно. Мы друг друга не знали, со многими не то, что сопредседателями, соратниками, которые находятся со мной по сей день, мы познакомились там, во время всего этого процесса. Это единомышленники, которые взялись из разных точек, направлений, профессий и статусов, это были абсолютно разные люди. Но это была массовость», – рассказал глава республики.

Отвечая на вопрос, «почему у Луганска и Донецка тогда получилось, а у Харькова и Одессы – нет», Пушилин сказал: «пусть разбираются историки».

«Я рассказал свои ощущения, то, как я это видел. Я тоже для себя размышлял, почему не хватило Харькову?  Потому что с Харьковской народной республикой, нам было бы сейчас легче вместе противостоять агрессии нынешней киевской власти. Нам не хватает Харькова, Одессы, Днепропетровска, Запорожья, нам не хватает Херсона. Может быть, даже ещё других каких-то городов», – добавил глава ДНР.


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