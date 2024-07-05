Нам не хватает людей на фронте уже сейчас, а новые бригады без оружия – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
05.07.2024 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Пока президент Украины Владимир Зеленский рассказывает в интервью о создании 14 дополнительных бригад и жалуется, что для них нет оружия и техники, уже существующие подразделения испытывают жесткую нехватку военнослужащих.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока президент Украины Владимир Зеленский рассказывает в интервью о создании 14 дополнительных бригад и...

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«Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте, и она меняется, на разных участках они атакуют, мы то на одном стабилизируем, то на другом, такая работа пожарными? Да потому что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов.

Но эти бригады – на будущее. Ситуация состоит в том, что нет военнослужащих в бригадах на линии столкновения. Это еще хуже, чем отсутствие вооружения и техники тех 14 бригад. Потому что, благодаря именно бригадам выполняются задачи уже сейчас на линии столкновения, а 14 – это на перспективу, на деоккупацию, когда техника зайдет. А вот сейчас нам нужны подготовленные военнослужащие, которых мизер», – заявил Романенко.

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