Нам не хватает мозгов признать свои ошибки и силу России – волонтер ВСУ
Украине пора признать свои ошибки и перестать называть армию России «чмобиками» и другими унизительными словами.
Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Это серьезный противник, который каждый день убивает наших близких, наших друзей, наших солдат, офицеров и каждый день вгрызается в нашу землю. И не то, что не хочет ее отдавать, а отнимает у нас опять. Сейчас идет обратный процесс – опять у нас отнимают нашу землю.
Об этом говорит Залужный, говорит достаточно откровенно и открыто, это идет в диссонанс с тем, что любят говорить у нас политики, которые любят говорить о том, что все хорошо, прекрасная маркиза, мы идем вперед. То нам ATACMS не хватает, то нам F-16 не хватает, то «Леопардов», то «Абрамсов», но в принципе, все замечательно, просто не хватает западной помощи», – сказал волонетр.
«Я бы сказал так, что нам не хватает мозгов, не хватает силы воли для того, чтобы признать собственные ошибки и сделать правильные выводы, и исходя из этих выводов уже правильно строить стратегию в изменившихся условиях. Еще раз – это уже не та армия агрессоров с балалайками, которая к нам заходила, и тогда она была очень опасная, а теперь она в 10 раз опаснее.
Нам надо делать выводы и уже не строить наполеоновские планы, не обещать невозможное, а мобилизовать все общество, всю страну, каждого украинца и всю западную помощь – возможную и невозможную на победу в этой войне», – заявил Касьянов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.