Украине пора признать свои ошибки и перестать называть армию России «чмобиками» и другими унизительными словами.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Это серьезный противник, который каждый день убивает наших близких, наших друзей, наших солдат, офицеров и каждый день вгрызается в нашу землю. И не то, что не хочет ее отдавать, а отнимает у нас опять. Сейчас идет обратный процесс – опять у нас отнимают нашу землю.

Об этом говорит Залужный, говорит достаточно откровенно и открыто, это идет в диссонанс с тем, что любят говорить у нас политики, которые любят говорить о том, что все хорошо, прекрасная маркиза, мы идем вперед. То нам ATACMS не хватает, то нам F-16 не хватает, то «Леопардов», то «Абрамсов», но в принципе, все замечательно, просто не хватает западной помощи», – сказал волонетр.