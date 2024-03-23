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Для продолжения войны украинской армии не хватает всех типов вооружения – от стрелкового до артиллерии и танков.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задание наших союзников – это обеспечение нашей армии оружием и боеприпасами. Меня постоянно спрашивают, а что больше всего надо – абсолютно всё. Не бывает какого-то чудо-оружия, вундерваффе, не существует какой-то ракеты, самолёта, и так далее, который решит вопрос на фронте. Война – это сложное, комплексное действие. И оружие на войне – это всегда целый комплекс. Средства РЭБ, артиллерия, пехотинец, связь – они только вместе дают синергию. Поэтому Украине для эффективной работы армии необходимо оружие всех уровней, начиная от стрелкового, и заканчивая оперативными ракетами», – сказал Билецкий.

Однако он подчеркнул, что неплохо бы получить хотя бы часть из необходимого.

«А если выделять первую очередь – то средства ПВО, которые могли бы убрать ту составляющую, в который мы не можем тягаться с русскими в принципе. Это военно-воздушная составляющая.

И вся линейка артиллерийских средств», – подытожил нацист.