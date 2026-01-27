«Нам не хватило ума приготовиться к блэкауту» – украинский энергетик развёл руками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве было достаточно богатств и ресурсов, чтобы за четыре года подготовиться к блэкауту, но власть занималась внутренней грызнёй.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Взять тот же Киев – стыд какой, поляки нам генераторы завозят. А что, киевская госадминистрация столько лет не могла закупить эти генераторы? Не понимали, что будет? Не могли запитать Водоканал альтернативными генераторами? У нас в Киеве есть «Энергоатом» с доходом 400 миллиардов гривен. И «Нафтогаз» с таким же доходом. Они тоже могли бы озаботиться, внести какой-то вклад в безопасность города», – возмущался Омельченко.