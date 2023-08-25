Нам не нужен ни «Хасавюрт-2», ни «Минск-3», армия способна разгромить ВСУ – Сивков

Россия не должна соглашаться на очередные мирные соглашения с Украиной наподобие «Минских договоренностей».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, российские Вооруженные силы способны в короткие сроки решить вопрос на Украине, но для этого нужна лишь политическая воля.

«Мы воюем с Западом, совершенно правильно, я полностью согласен. А, значит, и переговоры идут, речь идет о Западе, и Запад ставит какие-то границы этих переговоров, а не Украина. Но есть нюансы, ограничения, которые определяют нам военно-политические условия. Нам нельзя соглашаться на полумеры на Украине, нам нельзя соглашаться на «Хасавюрт-2» или «Минск-3», потому что за ним последует обязательно работа «пятой колонны», которая пока не разгромлена…

Представители военного командования говорили, что да, мы способны решить вопрос разгрома ВСУ в очень короткие сроки, но для этого нужна политическая воля. Я сошлюсь на личный разговор с одним из фронтовиков, с которым я встретился буквально на прошлой неделе, который мне в приватной беседе тоже сказал, что мы готовы разгромить, и нам непонятно, почему такая идет война. Я отвечаю, перевожу на русский язык, им непонятна стратегия, которая ведется. Стратегия эта определяется исключительно политикой, причем, политикой, связанной с противостоянием с США», – заключил Сивков.