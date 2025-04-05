«Нам не нужно никакое перемирие!» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
05.04.2025 23:22
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Российская армия не остановится, выбив ВСУ из Курской области, и начнет наступать на Сумы.

Об этом в эфире канала «Общественное» заявил успевший сбежать из Курской области командир батальона беспилотных систем с позывным Ганс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не остановится, выбив ВСУ из Курской области, и начнет наступать на Сумы....

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«Пойдут ли русские на Сумскую область?» – спросила ведущая.

«Конечно, это самое главное для них. Чем дольше мы будем держаться на их стороне, тем дольше они будут заходить на нашу и идти дальше. Это по всему фронту видно. Где они проходят дальше, они ни на одном участке не остановились», – сказал Ганс.

С комбатом согласился и его заместитель с позывным Вульф, считающий, что Украина должна продолжать войну.

«Перемирие – нет, не нужно. Перемирие – это просто отложенный конфликт на несколько лет. А потом начнётся снова.

Не хочется повторять через 3-4 года. У меня много бойцов, которым на момент 2014 года не было даже 18 лет. А некоторые приходят 2003-2004 года рождения», – заверил Вульф.

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