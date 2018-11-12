«Нам не нужны миллионы сторонников Путина» – киевская пропаганда отменила поход на Кубань

12.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Гипотетическое присоединение к Украине Кубани принесет Киеву огромные проблемы.

Об этом во время чата в киевском интернет-издании “Главред” заявил украиснкий пропагандист, редактор портала “Историческая правда (дочернее издание “Украинской правды”) Вахтанг Кипиани, отвечая на вопрос, имеет ли Украина историческое право претендовать на Кубань.

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“Я прожил десять лет на Кубани и говорил, что, если ее присоединить к Украине, то Донецк нам будет казаться Тернополем. Концентрация российского шовинизма и тупоголовости среди “казачков” с украинскими фамилиями, но русских людей – безгранична. Не понимаю, зачем нам еще и это. Исторические права можно найти во всем и для всех”, – сказал Кипиани, ранее призвавший к переименованию всех улиц Московских.

Также он коснулся темы. действительно ли территории курского, белгородского, воронижского, кубанского и яицкого (уральского) казачеств исторически преимущественно населяли украинцы.

“Если это так, то почему эта тема мало освещается в медиа? Ведь она могла бы стать “мягкой силой”, и можно было бы рассчитывать на лояльность этих регионов по отношении к Украине и, возможно, понизить агрессию правительства РФ”, – полагает пропагандист.

Тем не менее он приходит к выводу, что заниматься этими территориями для Украины нет смысла.

“У нас в стране есть масса проблем, и попытка нам еще заняться и территорией уральского казачества, была бы идиотизмом. Там когда-то жили украинцы – сейчас там живут русские люди. Зачем нам еще миллионы сторонников Путина и патриарха Кирилла среди граждан? Никаких возможностей изменить лояльность этих регионов нет. Надо тратить средства на более реальные и необходимые для Украины дела”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, командиры украинских добровольческих батальонов пообещали поход на Москву, завоевание Кубани и украинско-грузинскую границу.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что Киев возобновит подачу воды в Крым после того, как Россия отдаст Кубань.