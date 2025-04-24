«Нам не обойтись без резкого снижения возраста мобилизации» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
24.04.2025 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на враки киевской пропаганды, Украина не сможет победить Россию в войне на истощение.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на враки киевской пропаганды, Украина не сможет победить Россию в войне на истощение....

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«В наших СМИ бытует мнение, что задача ВСУ – измотать в обороне ограниченные ресурсы противника, и после этого противник не сможет продвигаться дальше вперед и оккупировать территорию, и мы его сможем выдавить, вытолкнуть границам 22-го года, 14-го года, 91-го года. Это бытует такое мнение.

Мнение имеет право на жизнь? Имеет. Только теперь уже вопрос другой – ограниченный ресурс. Так вот, что значит ограниченный ресурс? В войне действуют законы войны, а не мнение отдельных товарищей. В войне побеждает тот, кто может поставлять ресурсы и возобновлять ресурсы. Не имеет значения, сколько ресурсов будет уничтожено. А имеет значение, как быстро это восстанавливается», – сказал Стариков.

«Поэтому уменьшение количества оккупационных войск не наблюдается. Постоянно идет накапливание, постоянно идет давление 24 на 7.

Нам не обойтись без западных поставок и снижения возраста мобилизуемых. Без этого уже не обойтись. В месяц Генштаб требует 30 тысяч, это корпус», – жаловался полковник.

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