«Нам не обойтись без резкого снижения возраста мобилизации» – полковник СБУ

Несмотря на враки киевской пропаганды, Украина не сможет победить Россию в войне на истощение.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В наших СМИ бытует мнение, что задача ВСУ – измотать в обороне ограниченные ресурсы противника, и после этого противник не сможет продвигаться дальше вперед и оккупировать территорию, и мы его сможем выдавить, вытолкнуть границам 22-го года, 14-го года, 91-го года. Это бытует такое мнение.

Мнение имеет право на жизнь? Имеет. Только теперь уже вопрос другой – ограниченный ресурс. Так вот, что значит ограниченный ресурс? В войне действуют законы войны, а не мнение отдельных товарищей. В войне побеждает тот, кто может поставлять ресурсы и возобновлять ресурсы. Не имеет значения, сколько ресурсов будет уничтожено. А имеет значение, как быстро это восстанавливается», – сказал Стариков.