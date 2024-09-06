«Нам не по дороге» – голливудский гей Панин признал, что русские и украинцы один народ

Елена Острякова.  
06.09.2024 22:30
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Признанный экстремистом в России скандальный актер Алексей Панин перебрался из Испании в Голливуд и теперь восхваляет Америку и по привычке ругает свой народ.

Свои соображения он высказал на ютуб-канале олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Признанный экстремистом в России скандальный актер Алексей Панин перебрался из Испании в Голливуд и...

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«Я очень хочу приехать в Россию. Погулять. Увидеть кого-то, выпить рюмку в ресторане, поработать, если пригласят, на гастроли съездить. Но жить я там не хочу. К сожалению, я не хочу оскорблять никого, но 80% российского народонаселения это люди с таким менталитетом, с которым мне не по дороге», – сказал Панин.

Потом он признался, что и на Украине жить не хочет «при всей любви к Киеву».

«Заехайте вон в город Конотоп на Украине. Вы думаете, он чем-то отличается от нашей российской глубинки? Да ни чем. Люди чем-то отличаются? Ничем! Вы думаете, какой-нибудь Мыкола из Конотопа не считает, что геи это сволочи. Потому что менталитет такой!», – резюмировал Панин.

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