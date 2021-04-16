«Нам не привыкать!» – Аваков рвётся «остановить» Россию «как в 2014»

16.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на то, что Россия ведёт себя «агрессивно» и скапливает свои войска у границ с Украиной, боевики нацистских добробатов способны их «остановить» так же, как сделали это семь лет назад.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины, военный преступник Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Безумная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться!

Сегодня крайне важно реагировать на собранную угрозу и адекватно: концентрация всех патриотических сил Украины вокруг общей цели – дать решительный конец возможным провокациям и агрессии!

Сводные силы ветеранов государства и гражданского населения – регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны объединиться, чтобы заступиться за свою страну.

Так было в 2014. году. Будет и сейчас, если придется!» – написал он, вероятно, намекая, на сокрушительные поражения ВСУ, результатом которых стало подписание «Минских соглашений».

Также Арсен Аваков похвастался, что лично был причастен к созданию нацистских добробатов, известных своими зверскими преступлениями в Донбассе.

«В эти дни мы отмечаем 7-летие создания первых в Украине добробатов – волонтерских формирований патриотов. Первый добровольческий батальон «Днепр-1» создан по моему приказу № 313 от 14.04.2014 года.

Тогда у нас был только 10 % военного опыта, но 90% – сила духа! И вместе с силами ВСУ удалось остановить захватчиков! Спасибо каждому борцу добробатов за достойную службу в зоне АТО», – добавил министр.

Это заявление прокомментировал киевский политолог Владимир Фесенко – по его мнению, Москве очень важно напоминать, что в случае её нападения, Украину будут защищать ещё и нацисты.

«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня очень своевременно напомнил о 7-й годовщине создания добровольческих батальонов (добробатов).

Об этом важно помнить и нам всем, об этом надо напоминать Москве – в случае российской агрессии свою страну будут защищать не только Вооруженные Силы Украины, но и патриотически настроенные граждане Украины», – пафосно написал Фесенко.