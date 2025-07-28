«Нам не сравняться с русской обороной» – генерал ВСУ о бесполезных украинских фортификациях

Вадим Москаленко.  
28.07.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Катастрофическая нехватка личного состава в украинской обороне нивелирует все потуги по фортификации территорий.

Об этом на канале Politeka заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Катастрофическая нехватка личного состава в украинской обороне нивелирует все потуги по фортификации территорий. Об...

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Он прокомментировал сообщение обозревателя немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке о том, что российские войска взяли населённый пункт в Днепропетровской области, несмотря на обустроенную там серьёзную линию обороны, включая «зубы дракона» и противотанковые рвы.

«Этот пример отображает то, что есть на самом деле. А это уже Днепропетровщина. Вот там бои, какие-то ресурсы наши пытались укрепить, а сил на это недостаточно, поэтому россияне всё-таки продвинулись и начали заходить на территорию Днепропетровщины.

Очень важный момент заключается в том, что даже с учётом того, что фортификации строятся, «зубы дракона» и всё остальное, это не представляет собой оборонный рубеж, если там нет военнослужащих, которые, используют эти фортификации, минирование, резервы и ресурсы системы обороны. Так, как россияне в 23 году готовились к нашей контрнаступательной операции», – сокрушался Романенко.

«Поэтому здесь такая ситуация. Да, есть фортификации, это просчитывалось, что они будут идти на Днепропетровскую область, там строилось, а защищать-то кем? Это главный вопрос. Необходимы люди», – переживал укро-генерал.

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