Нам не стоит надеяться на обвал российского фронта – оборонный комитет Рады

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Ожидать, что анонсированное украинское наступление приведет к повторению харьковского сценария не стоит, поскольку российская армия усилилась резервами и укрепила линию обороны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения ресурсов, на которые опирается, к сожалению, Российская Федерация, это маловероятно… Коллапс линии фронта, понятно, что это идеальное обстоятельство, идеальная цель, которую, безусловно могут ставить военные, но достичь ее будет достаточно сложно. То есть это возможно, но это очень сложно. Сравнения с событиями на Харьковщине образца осени, они не очень корректны, потому что на самом деле, группировка, которая тогда находилась в Харьковской области, не была достаточно большой. Там был резерв недалеко, который не успели вовремя подтянуть, и когда произошел прорыв, то этот резерв просто не успели применить, с этим было связано бегство», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что в Херсонской области со стороны ВС РФ было не бегство, а организованное отступление.

«На самом деле, эти дырки, слабые места в обороне русских были связаны с тем, что им не хватало человеческого ресурса. И именно, глядя на ошибки, которые допустили русские тогда, произошла эта так называемая мобилизация… Но они в принципе увеличили численность своей группировки. На сегодня российская группировка, которая противостоит нашим военным на территории Украины, она больше, чем во время вторжения. То есть они увеличили количество личного состава, выстроили целую сеть фортификационных сооружений, укрепрайонов, траншей. То есть они готовы, коллапс возможен, но с военной точки зрения достичь этого будет очень сложно», – заявил Рахманин.