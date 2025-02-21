«Нам не угнаться за оборонкой РФ» – натовский чиновник испортил Яценюку весь русофобский форум

Вадим Москаленко.  
21.02.2025 22:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина уже чуть ли не победила, и Россия теперь не представляет никакой опасности для США и НАТО.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже чуть ли не победила, и Россия теперь не представляет никакой опасности для...

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«Победа для украинского народа заключается в том, что мы сохраним украинское государство, а это обязательно произойдёт. Девушки и мужчины в униформах серьёзно подорвали военную мощь российской армии. Половина их наземных сил уничтожена, у них полностью закончились советские запасы, их аппарат военной разведки серьёзно подорван, из-за санкций Россия подошла практически к коллапсу в экономике!

Составляет ли Россия такую же угрозу НАТО, как три года назад? Я не генерал, не эксперт в вопросах НАТО, но верю, что на сегодняшний день Россия не составляет какой-либо серьёзной угрозы или опасности ни для США, ни для стран НАТО, это совсем другая Россия…

Настанет час, когда Украина победит в этой войне, станет членом ЕС и НАТО. Мы за это боремся!», – вещал Яценюк, завершая мероприятие.

Грянули аплодисменты, модератор выкрикнула: «Да пребудет с нами сила!», однако слова попросил Патрик Тёрнен – глава представительства НАТО на Украине.

«ПВО это очень важно, особенно когда речь идёт о городах, и здесь НАТО очень заинтересовано, как вы обеспечиваете высокие технологии ПВО. Логистика имеет большое значение, уровень промышленного производства также очень важный вопрос для НАТО по всему спектру оборонной промышленности.

Мы за год производим то, что Россия производит за три месяца. И это только одна страна, а мы – коллективно. Поэтому надо как-то решать вопрос и улучшать ситуацию», – испортил натовский представитель закрытие форума.

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