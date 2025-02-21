«Нам не угнаться за оборонкой РФ» – натовский чиновник испортил Яценюку весь русофобский форум

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Украина уже чуть ли не победила, и Россия теперь не представляет никакой опасности для США и НАТО.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победа для украинского народа заключается в том, что мы сохраним украинское государство, а это обязательно произойдёт. Девушки и мужчины в униформах серьёзно подорвали военную мощь российской армии. Половина их наземных сил уничтожена, у них полностью закончились советские запасы, их аппарат военной разведки серьёзно подорван, из-за санкций Россия подошла практически к коллапсу в экономике! Составляет ли Россия такую же угрозу НАТО, как три года назад? Я не генерал, не эксперт в вопросах НАТО, но верю, что на сегодняшний день Россия не составляет какой-либо серьёзной угрозы или опасности ни для США, ни для стран НАТО, это совсем другая Россия… Настанет час, когда Украина победит в этой войне, станет членом ЕС и НАТО. Мы за это боремся!», – вещал Яценюк, завершая мероприятие.

Грянули аплодисменты, модератор выкрикнула: «Да пребудет с нами сила!», однако слова попросил Патрик Тёрнен – глава представительства НАТО на Украине.