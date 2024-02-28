«Нам нечего противопоставить РФ»: воюющий экс-депутат Рады о настроении в окопах

Вадим Москаленко.  
28.02.2024 08:57
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские солдаты очень злы на западных партнёров, которые обещали оружия и помощь в войне против России, но ничего не дают.

Об этом на русофобской сходке в Киеве, посвящённой второй годовщине войны против России, заявил мобилизовавшийся в украинскую армию бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские солдаты очень злы на западных партнёров, которые обещали оружия и помощь в войне...

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«Начну с того, какое настроение в окопах. Потому что настроения – это основа, это энергия. Если в 2022-2023 годах была надежда, то сейчас это усталость и злость на всё. А причин злиться есть много.

В Авдеевке было тяжело, потому что враг имел тотальное доминирование в воздухе. Мы могли биться с ними дронами, танками, САУ. Но из Авдеевки пришлось выходить, потому что враг массово использовал авиацию, и на головы нашей пехоты было сброшено более полутысячи авиационных бомб», – возмутился Фирсов.

Он подчеркнул, что Украине нечего противопоставить российским самолётам.

«Нам нечего противопоставить самолётам. Против них нельзя воевать автоматами, дронами, танками. Против самолётов можно воевать самолётами, которых у нас не было.

Это я говорю об информационной эпопее с самолётами F-16, которые нам обещали, которые мы долго ждали. Но сейчас это осталось просто в истории», – добавил экс-депутат.

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