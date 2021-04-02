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02.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Нам нечего противопоставить России» – украинские наци готовятся уйти в бандеровское подполье

Новости Украины

Поскольку Украине нечего противопоставить российской армии в случае начала войны, националисты должны быть готовыми уйти в подполье.

Об этом в своем видеоблоге завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы скажете, что винтовка против ядерного оружия, РСЗО, батальонно-тактических групп противника – смешно, конечно смешно, но больше у меня ничего нет. Я не знаю, о чём все эти факты говорят нашему правительству и СНБО. Я не знаю, о чём говорят эти факты вам. Мне они говорят, что нужно купить ещё одну винтовку и сделать себе дополнительный боезапас.

Я знаю, что у Украины мало что есть, если Украина до сих пор не смогла наладить производство артиллеристских и стрелковых боеприпасов. Чтобы нам там ни рассказывали про новые вооружения и достижения ВПК, я в это не слишком верю», – сказал он.

Также националист отметил, что противопоставить российской армии Украина сможет только добровольцев, и призвал всех украинцев готовиться уйти в подполье.

«Я верю в винтовку, которая стоит у меня дома. Я знаю, что всем вооружённым силам РФ Украина может противопоставить мужество своих людей и добровольцев. Они нам атомное оружие – мы им добровольцев, они авиацию и установки залпового огня – мы добровольцев. Только добровольцы являются тем, что мы можем противостоять России – это расходная тактика, на каждого оккупанта нам предстоит положить десять наших самых лучших людей. Другого выхода нет.

Поэтому братья и сёстры, держите минимум триста патронов неприкосновенного боезапаса у себя дома, не экономьте на оптике и приборах, читайте на ночь Библию и учебник офицера инженерных войск», – призвал Корчинский.


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