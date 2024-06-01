«Нам нечем сбивать российские ракеты над Харьковом», – бандеровский генерал

Вадим Москаленко.  
01.06.2024 21:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Харьков


Украинские чиновники разворовывали западную помощь, и теперь ВСУ нечем прикрывать свои объекты в Харькове от российских ракет. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нечем сбивать ракеты нах Харьковом. Количество систем ПВО в нашем распоряжении ограничено, чтобы полностью закрыть небо над Украиной», – сказал Кривонос.

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Украинские чиновники разворовывали западную помощь, и теперь ВСУ нечем прикрывать свои объекты в Харькове...


«Неправильное распоряжение средствами в своё время, когда бюджет был выделен на строительство дорог, то только за 15% этой сумы можно было до войны закупить 40 батарей «NASAMS». И это реально улучшило бы ситуацию.

Но что было, то было, и назад уже не отмотать. И на вопрос, что с противовоздушной обороной Харькова – просто нечем закрывать», – добавил генерал.

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