«Нам нечем защищаться – не хватает танков и авианосцев!» – французская депутатша Европарламента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа должна меньше полагаться на США и активнее готовиться к войне с Россией.

Об этом в Европарламенте заявил депутат от Франции Сара Кнафо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если бы на нас напали завтра утром, смогли бы мы одновременно сбить 200 ракет, чтобы избежать полного разрушения наших городов? Ответ – нет! Противоракетные батареи, используемые в Европе, защищают менее 10% нашей территории. У Франции, которая является самой сильной армией в Европе, есть такие же противоракетные батареи, как у Израиля, но территория Франции в 25 раз больше», – сказала Кнафо.