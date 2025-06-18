«Нам нечем защищаться – не хватает танков и авианосцев!» – французская депутатша Европарламента

Константин Серпилин.  
18.06.2025 21:09
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Франция


Европа должна меньше полагаться на США и активнее готовиться к войне с Россией.

Об этом в Европарламенте заявил депутат от Франции Сара Кнафо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа должна меньше полагаться на США и активнее готовиться к войне с Россией. Об...

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«Если бы на нас напали завтра утром, смогли бы мы одновременно сбить 200 ракет, чтобы избежать полного разрушения наших городов? Ответ – нет!

Противоракетные батареи, используемые в Европе, защищают менее 10% нашей территории. У Франции, которая является самой сильной армией в Европе, есть такие же противоракетные батареи, как у Израиля, но территория Франции в 25 раз больше», – сказала Кнафо.

«Нам не хватает танков, беспилотников, артиллерии, фрегатов, авианосцев. Но самое главное – нам не хватает понимания того, что нам нужно защищаться. Многие члены НАТО это признают.

Мы больше не можем полагаться на США. Трамп сказал нам, что мы должны сами разобраться. Поэтому многие говорят, что нам нужно сократить расходы на оборону. Вы ошибались. Давайте увеличим наши закупки оружия. Давайте будем защищаться!», – трещала она.

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