«Нам нечем защититься от русских ракет» – Макгрегор

Константин Серпилин.  
06.06.2024 08:41
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


В случае большого столкновения страны НАТО не смогут одержать уверенную победу над Россией, которая способна с помощью ракет наземного и морского базирования поражать объекты в Европе и США. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не можем сбить ни одну межконтинентальную баллистическую ракету. Да и русские тоже. Они уже гиперзвуковые. В течение десятилетий мы потратили миллиарды, возможно, больше триллиона долларов, пытаясь разработать эффективную противоракетную оборону. Но это просто невозможно. Я не могу вдаваться в подробности, но сейчас это сложнее, чем когда-либо.

И точно так же, у них есть подводные лодки в Атлантическом и Тихом океана. Они также могут применить против нас оружие, с подводных лодок. Это одна из тех вещей, которые русские будут рассматривать очень внимательно», – сказал Макгрегор.

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В случае большого столкновения страны НАТО не смогут одержать уверенную победу над Россией, которая...



«Они посмотрят на наш флот, где он расположен и где находится ядерное оружие. И мы можем увидеть крупное морское столкновение. Сейчас у нас есть преимущество в численности на море, но они будут использовать против нас множество ракет сухопутного базирования и другие возможности. Помните, Россия – это большая крепость. И есть старая пословица, что корабль – дурак, чтобы сражаться с фортом. Если наш флот будет в пределах досягаемости, он, вероятно, будет потоплен. У нас невыгодная позиция.

Сейчас флот, я уверен, будет стараться держаться вне зоны досягаемости, но это будет крайне сложно. Русские могут атаковать любую цель в Европе, от Португалии до Норвегии, крылатыми ракетами «Кинжал». Это разрушительный потенциал, который мы не можем остановить», – добавил отставной полковник.

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