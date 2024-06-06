Нам нельзя бросать наших людей ни в одной точке мира – Аксёнов раскритиковал чиновников

Русские должны поддерживать русских где бы то ни было – в США, Европе, Прибалтике. Нужно реагировать на любую несправедливость в отношении соотечественников за рубежом по принципу: один за всех, и все за одного.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны помнить, что если мы, как страна, не вступимся за наших соотечественников за рубежом, им никто помочь в большинстве своём не сможет. Сегодня только координация, только мотивированность – и должностных лиц, и поддержка друг друга. Принцип простой: один за всех, и все за одного. И за границей надо помнить, что мы – россияне. То есть, выезжая туда, россиянам любой национальности оказывать помощь в любой ситуации, не проходить мимо, реагировать, если видите несправедливость, примененную к нашим соотечественникам», – отметил он.

По словам главы Крыма, сегодня во всем мире есть спрос на неравнодушие. И, прежде всего, со стороны тех, кто наделен властью и полномочиями, но предпочитает дистанцироваться от решения проблем ограничениями, правилами, инструкциям.

«Есть возможность позвонить вышестоящему начальству и обосновать, допустим, что нужно отменить какую-то норму. В чиновничьей среде, к сожалению, в целом, на всех уровнях – муниципальном, республиканском, федеральном, – всё равно надо преодолевать ситуацию, принцип равнодушия или нежелания брать ответственность на себя. Чтобы не было у чиновника позиции, придя на работу думать о том, как не поставить ни одной подписи за день, и уйти также с работы. Чтобы понимать, что твой вклад важен, нужно действовать всем вместе, и всё-таки консолидация на сложных направлениях всё равно даёт высокий результат, когда мы все вместе и действуем в одну сторону, двигаемся», – заключил Аксёнов.