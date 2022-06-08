«Нам ничего не должны»: Данилов понял, почему задерживаются поставки Запада Украине

Новости Украины

Украинцы должны понимать, что никто из западных стран не обязан предоставлять им оружие.

Об этом в эфире ТСН заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Так Данилов прокомментировал информацию о том, что Запад лишь декларирует, а на деле не торопится предоставлять серьезное вооружение.

«Что касается высказывания, что они [поставки] там задерживаются, еще что-то. Нужно понимать, что нам никто ничем не обязан. Это помощь, которую мы получаем от всех стран, мы должны быть благодарны, что она на сегодняшний день есть», – сказал секретарь СНБО.

«Мне сложно представить – человеку, который с первого дня, с 24 февраля ни разу не был в подвале и все первые дни был наверху, и наблюдал за теми событиями, которые были непосредственно под Киевом, я не представляю, что бы мы делали, если бы у нас не было того, что нам предоставили партнеры – NLAW, Javelin, Stinger. … Мы считаем, что нас все должны, а это немного не так. Да, нам помогают, помощь идет, почти каждый день. Но я хочу, чтобы мы знали, что это не какие-то нам подарки», – заявил Данилов.