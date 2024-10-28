«Нам никакой выгоды от мира» – американский генерал требует захватить Крым

Основная цель Запада на Украине – это захват Крымского полуострова, который даст возможность армии США контролировать весь регион.

Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил экс-командующий американской армией в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая нам, Западу, выгода от мирного соглашения между Украиной и Россией, если Россия сохранит Крым и территории, которые сейчас оккупированы. Фактически, это позиция Путина, что они могут оставить всё, что у них есть сейчас.

Какая нам от этого выгода? Никакой, нам это не выгодно. Россия просто дождётся, когда мы потеряем интерес, а потом, через два-три года снова возобновит конфликт. Потому что увидит, что у нас нет политической воли, чтобы помочь Украине победить. Никто не будет вкладывать реальные деньги в восстановление Украины, миллионы украинцев уедут на Запад», – рассуждал Ходжес.