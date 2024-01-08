Нам нужен имидж сумасшедших – украинский медик

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Украина должна стать для всего мира своеобразной Швейцарией, на которую все боятся напасть, потому что потом себе дороже.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил печально известный майданщик, украинский медик и юрист Геннадий Друзенко, ранее призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Наполеон мобилизовал Францию на войну, он пугал, как боевыми бурятами – они придут, они изнасилуют твою жену, заберут детей в рабство. Кто? Швейцарцы. При том, что в горах, все думают – ну его нафиг, они сумасшедшие. И, собственно говоря, как только Украина получит этот имидж, когда русские будут знать, что нас всех можно убить, но не победить», – сказал Друзенко.

Радиоведущий пропагандист Дмитрий Тузов отметил, что украинцы этот имидж получили, однако сейчас во время полномасштабного вторжения он теряется.

«Чем больше соплей, тем больше этот яркий имидж – украинцев можно убить, но не поставить на колени, бледнеет», – согласился юрист.

Он добавил, что рефлексировать из-за неудач на фронте крайне вредно, кроме того в целом для этого даже нет повода.

«Удивительно, что героические примеры почему-то уходят в тень, а появляются условные Арестовичи, которые распространяют «зраду». Да, иногда получаешь по морде, но нормальная реакция – собраться с силами, мобилизоваться, подняться на ноги и продолжать бой. Мы не маленькая Чечня или даже Грузия, мы страна – да, потеряли 20 процентов территории, но не катастрофически. Кроме Донецка, который был ещё в 2014 году, не потеряли ни одного города-миллионника, включая Харьков, который рядом с российской границей», – объяснил Друзенко.

Тузов добавил, что украинцам не хватает «блеска сумасшедшего в глазах»

«Вот этот имидж людей совершенно сумасшедших, он очень полезный в состоянии войны. Если возвращаться к тем же швейцарцам, вот такая малюсенькая страна и нация, выжили в окружении хищников! Сейчас они, там, ласковые и европейские, а если посмотреть даже период Второй мировой войны, это сосредоточение хищников, которые были готовы рвать друг друга на куски, и рвали – выжили! Небольшая Швейцария. Почему? Потому что этот блеск сумасшедшего в глазах, по-хорошему, он сработал», – сказал пропагандист.