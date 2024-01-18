Нам нужен мир, а не война, не отправляйте «Таурус» Украине – депутат бундестага

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Германия должна прекратить поставки оружия на Украину и, наконец, заняться мирным урегулированием.

Об этом на заседании Бундестага заявила депутат немецкого парламента Гезине Лётч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, не стоит вести речь о передаче украинским войскам дальнобойных немецких крылатых ракет «Таурус»

«Лучшая защита для наших солдат – не посылать их на войну и не говорить о воинственности, а, наконец, о миролюбии. Мы отклоняем просьбу союза [ХДС] отправить «Таурус». Мы хотим, чтобы мы, наконец, предприняли серьезные мирные усилия, а не постоянно отправляли оружие. Нам нужен мир, а не война», – заявила Летч.