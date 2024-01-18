Нам нужен мир, а не война, не отправляйте «Таурус» Украине – депутат бундестага

Анатолий Лапин.  
18.01.2024 14:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Германия должна прекратить поставки оружия на Украину и, наконец, заняться мирным урегулированием.

Об этом на заседании Бундестага заявила депутат немецкого парламента Гезине Лётч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия должна прекратить поставки оружия на Украину и, наконец, заняться мирным урегулированием. Об этом...

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По мнению политика, не стоит вести речь о передаче украинским войскам дальнобойных немецких крылатых ракет «Таурус»

«Лучшая защита для наших солдат – не посылать их на войну и не говорить о воинственности, а, наконец, о миролюбии. Мы отклоняем просьбу союза [ХДС] отправить «Таурус». Мы хотим, чтобы мы, наконец, предприняли серьезные мирные усилия, а не постоянно отправляли оружие. Нам нужен мир, а не война», – заявила Летч.

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