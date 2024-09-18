Нам нужен самый похабный мир, чтобы сохраниться – киевский профессор

Украина стремительно погибает и для того, чтобы сохраниться, ей нужно срочно идти на перемирие, пусть даже оно не будет выгодным для Киева. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной киевский профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Победа – это сохранить страну. Более того, это переделать страну, сотворив настоящую революцию… Страна успешно угасала, сейчас она просто стремительно погибает. Сохранить страну и идти на самый подлый, ублюдочный план мира. По одной простой причина – еще одно наступление под Курском, и мы лишимся элиты нации. Под Курском уже пало по нашим подсчетам под 10 тысяч, по подсчетам россиян – немеряно, конечно. Профессиональных войск, которые состоят из молодых мужчин, которые могут регенерировать, возрождать хотя бы частично народонаселение», – заявил Василенко.

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«При нынешних типах миграции из страны и того, что никто из наших не вернется (это уже понятно) Украина прекратит свое существование через три поколения. Поколение – 25 лет. То есть 75 лет. И мы не сможем эту территорию покрывать теми людьми, которые у нас есть. Женщины, которые умеют рожать, уехали. Мужчины, которые могут производить потомство, погибли или покалечены до такой степени, что потомство произвести они не могут».