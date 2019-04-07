«Нам нужна большая Россия!» – В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР

07.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

В центре Донецка состоялся торжественный митинг, посвященный пятилетию принятия исторического документа – Декларации о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порядка 10 тысяч граждан, многие из которых пришли целыми семьями, собрались на площади перед Домом Правительства, где 6 апреля 2014 года после штурма Донецкой облгосадминистрации протестующие не покинули здание и за одну ночь возвели баррикады из покрышек и колючей проволоки, а уже на следующей день было объявлено об официальном создании Республики, после чего было принято первое решение Народного Совета – о проведении референдума о самоопределении, который состоялся 11 мая 2014 года.

Историческое фото 2014 года

«Прошло уже пять лет, как провозглашена Донецкая Народная Республика. Пять лет – это много и мало. За это время в Республике выросли дети, им уже по пять лет, и это уже сложившиеся личности. Сколько было событий у нашего государства трудно даже представить, было много хорошего, но были очень сложные и печальные этапы. Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить, что именно в такой же день, когда мы пришли в очередной раз на митинг, мы поняли, что уже по другому поступить не можем. Пришли мы именно к этому зданию, заняли это здание, и заходя в него, каждый из наших единомышленников понимал – пути назад уже нет.

Донецкая Народная Республика существует, мы с вами есть, у нас с вами ничего не поменялось. То, что мы провозглашали, стоя на митингах, и стоя именно на этом месте, мы к этому продолжаем идти.

Нам нужна большая Россия, нам нужно возвращение на родину. Очень часто на митингах звучало: «Крым, Донбасс, Россия, референдум». Наш путь дольше, но мы идем. У нас с вами все получится», – обратился к собравшимся глава ДНР Денис Пушилин.