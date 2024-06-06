Нам нужна «гибкая перемога»: пора перестать думать о поражении России – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
06.06.2024 19:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине и Западу нужно перестать думать над полным поражением России и начать мыслить о том, что может быть обозначено как «перемога».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине и Западу нужно перестать думать над полным поражением России и начать мыслить о...

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По мнению Карасева, если сохранить нынешние подходы к конфликту, то поражение уже Украины – может быть слишком стремительным.

«Нужно думать не о полном поражении России, а о том, какая может быть модель, доктрина победы в этой войне. Для того, чтобы не усугублять, потому что если перейти эту грань, границу и нарушить гибкость победы и поражения, перейти границу относительной победы, –  можно стремглав очутиться в полном поражении самому.

Если вы думаете о полном поражении противника, то чтобы не было наоборот… Сейчас нужно мыслить в классике Гиппократа – не навреди себе, прежде всего», – рассуждал Карасев.

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