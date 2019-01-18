«Нам нужна вся Украина» – забудьте об этом

18.01.2019, Киев, Сергей Устинов

Все пять постмайданных лет в политическом Рунете не утихает «хохлосрач». Бесконечные рефлексии на тему «Россия прос**ала Украину и как это исправить» уже набили оскомину. А фамилии «виновных» – от экс-послов Черномырдина и Зурабова до МИД РФ и начальников всевозможных контор по работе с соотечественниками, уже, кажется, выучили наизусть все причастные к жарким интернет-спорам. Тем не менее, с каждым годом Украина все дальше отдаляется от РФ и в последние месяцы этот процесс захватил самые «корневые» и консервативные структуры, такие, как Церковь.

В этой связи стоит поговорить о том, о чем среди пропагандистов «русского мира» говорить не очень принято. А именно: о «пророссийских силах» на Украине. Чем ближе президентские выборы в Киеве, тем громче в РФ голоса, убеждающие, что Москве в этом увлекательном процессе ловить особо нечего, а следует расслабиться и подождать, пока украинские националисты политически не аннигилируют друг дружку.

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Скажем прямо – доля истины в таких советах есть. Действительно, среди актеров украинской политсцены сегодня нет ни одного, который бы подходил под выдвигаемые московскими экспертами критерии «агента Кремля». Абсолютно все они – от Рабиновича и Медведчука до Мураева и Вилкула – себе на уме. И «пророссийские» они ровно в той мере, в какой текущая конъюнктура требует от них эксплуатации в предвыборных целях «остаточной радиации» политического наследия регионалов нулевых годов. Которые, как мы помним, обещали народу двуязычие, внеблоковый статус, федерализацию, рынки на востоке и недопуск Бандеры на левый берег Днепра.

Однако по ходу возникает следующий вопрос, который, судя по всему, не приходит в голову пикейным жилетам с российских политических форумов. Звучит он так: а что такое «пророссийская позиция» сейчас, в 2019 году, в радикально изменившихся со времен Януковича условиях, во времена, когда «бандеровская армия» не только давно перешагнула Днепр, но и прочно окопалась в донецкой степи, на линии соприкосновния с вооруженными форсированиями ЛДНР?

И в самом деле. Загибаем пальцы? Внеблоковый ствтус?- Отменен, причем, на конституционном уровне, и каким бы не был состав следуюших Верховных Рад, реверс ко временам Виктор Федорыча в данном направлении невозможен. Не наберут сторонники внеблоковости 300 голосов в парламенте, как не напрягайся. И союзников им для такой цели ждать неоткуда. Таможенный и Евразийский Союзы? Увы, эти станции Украина тоже проехала. Сегодня она намертво привязана в качестве зависимой периферии к ЕС и даже рост товарооборота с РФ в последние годы имеет место лишь за счет нескольких базовых отраслей типа энергетики (обычной и атомной), в то время, как остальной экспорт от года к году все более поворачивается лицом к Европе, приспосабливаясь к ее, Европы, потребностям. Да и нет ни одного прецедента, чтобы страна, попавшая в тенета евроассоциации, из них выбралась. Как говорится, это навсегда. Окончание войны? Вроде бы многочисленные осколки ПР горой за этот пункт. Но и тут беда – никто из них не готов жертвовать Крымом. Не говоря уже про Донбасс. Все их отличие от «партии войны» в том, что они обещают вернуть потерянные территории мирным путем – без войны.

Что остается? Федерализацию в том ключе, какой она виделась участникам Русской весны (с правом вето регионов в отношении решений Киева и т.д.) уже давно в политической повестке Украины не поминают даже всуе. Русский язык – в том же месте. Что там говорить – отмену нынешним составом Рвды закона «Кивалова-Колесниченко», приравнивавшего «великий и могучий» к языкам нацменьшинств и гарантировавшего русскому региональный статус, не пытался оспорить ни один из осколков «Оппоблока». Молча проглотили и забыли. А принадлежащие «пророссийским силам» телеканалы законопослушно переходят на мову в соответствии с установленными граммар-наци из Рады квотами.

Итого, в сухом остатке единственное, за что реально готовы побороться «пророссийские силы» – так это за частичное восстановление традиционных рынков предприятий своих спонсоров в странах СНГ. Но, как показывает соответствующий опыт Молдовы и Грузии, сама по себе такая торговля совершенно не гарантирует нужных Москве изменений в политической и гуманитарной сферах соседних стран. Иначе говоря: торговля торговлей, а школьные учебники врозь. И, вопреки марксистской доктрине о примате бытия над сознанием, через какое то время в соседних странах гарантированно вырастает поколение, воспитанное на этих самых учебниках. С вполне понятной мыслью в голове: а так ли уж необходима эта самая торговля с врагом?

Писать на эту тему можно много и долго, но вывод один: никаких «пророссийских» сил на Украине сегодня нет, и на длительную перспективу взяться им неоткуда. Рассчитывать на то, что они появятся сами собой, в атмосфере проникнутого национализмом постмайданного режима – глупо и наивно. Еще более глупо – делать серьезные ставки на победу таких сил в ходе выборов, модерируемых отнюдь не по московским правилам.

Но это не значит, сто нужно опускать руки и идти на дно. Просто следует забыть о химере «единой пророссийской Украины». Эту станцию мы тоже проехали, и возврата нет. Вместо пустых разговоров о том что «нам нужна вся Украина» стоит делать ставку и вкладывать ресурсы исключительно в те партии, движения или низовые инициативы, которые четко и недвусмысленно на уровне, если хотите, начиная с «вывески», позиционируют себя именно как русские. Не «пророссийские», не какие-то там «пророссийские украинцы», или что-то такое подобное. А самые обычные русские. Как в Прибалтике или Средней Азии.

Да, придется расстаться с удобной иллюзией о том, что русских на Украине «большинство». Но зато оставшиеся будут действительно отождествлять себя с Россией и получать от России реальную поддержку – начиная от выдачи паспортов по «венгерскому» сценарию, заканчивая точечным и эффективным финансированием, которое будет уходить не в карманы ушлых «пророссийских» политиканов – всех этих медведчуков и рабиновичей с бойками, а в гранты на обучение тысяч молодых русских юношей и девушек в университетах РФ, например.

Через одно-два десятилетие такой политики Москва получит не большинство, состоящее из эфемерных 20 миллионов «пророссийских украинцев», а , пусть и в разы меньшую, но зато четко этнически спозиционированное русское национальное меньшинство, которое будет связано со страной-Матерью так же, как венгры Закарпатья с Венгрией, а румыны Буковины с Румынией.

Можно, конечно, этого не делать и продолжать в том же духе. Но тогда не стоит удивляться, почему это пропасть между Россией и Украиной растет пропорционально вбухиваемым в «пророссийские силы» миллиардам.