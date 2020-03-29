29.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Колониальная демократия, США, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

«Нам нужно будет примкнуть к лагерю победителей» – в Киеве готовы предать США




После завершения мирового кризиса Украина должна будет присягнуть на верность победителю, которым может оказаться отнюдь не коллективный Запад.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал политолог-майданщик Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас нет никакого союза с англосаксами и Израилем, на том простом основании, что мы для участия в каком-то союзе должны понимать интересы союзников. А когда мы не понимаем интересы США и Японии, мы просто бредим, и над нами смеются. Мы в последнее время находились в состоянии горячки, которая всех заставляла над нами смеяться.

Поэтому давайте выходить из состояния бессилия, чтобы с нами можно было говорить, как с рациональным субъектом, который может обозначить свои интересы кроме мычания относительно: дайте денег, мы молодая демократия», – сказал Романенко.

По его мнению, во время мирового кризиса Украине выгоднее отстраниться от геополитического противостояния, чтобы по завершению иметь возможность присягнуть на верность победителю.

«К какому лагерю в будущем (после пандемии – прим. ред.) нам лучше примкнуть США, Восточная Европа, Россия, Западная Европа? Нам лучше всего примкнуть к лагерю победителей. Нам нужно меньше подставляться под раздачи и смотреть в каком лагере формируются победители.

Сейчас нам, прежде всего, нужно вернуть управляемость, потому что без нее мы ни к какому лагерю присоединиться не сможем, о чем бы мы не мечтали», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть