«Нам нужно, чтобы это продолжалось», – генсек НАТО сообщил, что Трамп готов продавать «сколько нужно» оружия ВСУ
США готовы продолжать продавать оружие бандеровцам для войны с Россией при условии, что Европа будет за это платить.
Об этом во время «Украинского завтрака» в Давосе заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Им нужны истребители, самолеты, поддержка вооружением… Я знаю, что Европейский союз дал 90 миллиардов, но мы знаем, что только в апреле-мае это может быть подписано.
Но Киев, Харьков, Львов и другие города в Украине попадают под обстрелы России. Нет воды, нет электричества, минус 20 в Киеве сейчас на улице…
Нам нужно сделать так, чтобы мы следили за тем, что происходит на Украине, чтобы это не выходило из нашего прицела.
Мы должны этим заниматься с европейскими, с канадскими друзьями. И США готовы продавать, сколько нужно помощи. Нам нужно, чтобы это продолжалось, шло, и мы не теряли внимание к тому, что происходит», — наставлял Рютте.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: