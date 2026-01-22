«Нам нужно, чтобы это продолжалось», – генсек НАТО сообщил, что Трамп готов продавать «сколько нужно» оружия ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США готовы продолжать продавать оружие бандеровцам для войны с Россией при условии, что Европа будет за это платить.

Об этом во время «Украинского завтрака» в Давосе заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

