«Нам нужно стремиться хотя бы к 15% от эффективности русских» – офицер ВСУ
Украинское государство никак не мотивирует своих солдат на войну против России.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир роты БПЛА 63 ОМБр ВСУ Сергей Тимофейко с позывным «Кинг», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хотелось бы, чтобы кроме системы е-баллов государство нас и финансово поощряло, чтобы морально вытягивать личный состав. Хотелось бы кроме деклараций, чтобы самые успешные операторы и бойцы стимулировались в денежном плане.
Есть система баллов, которая предусматривает уничтожение пушки, миномёта, ещё какой-то техники. Но сейчас много работы по личному составу. Почему операторы, которые убивают сотнями личный состав, не получают за это денежное вознаграждение.
Если россияне получают огромные суммы просто за своё существование на фронте, почему мы лучших воинов не можем стимулировать? Например, дать дополнительный отпуск, денежную премию», – рассуждал укро-офицер.
По его мнению, мотивация ВСУшников важна, потому что война продлится ещё долго.
«Нам нужно готовиться не к войне до октября, а растягивать свой ресурс, поддерживать людей. Если кто-то верит в усилия Дональда Трампа – мне жаль этого человека.
Нам нужно планировать. Если бы мы планировали хотя бы на 15-20% от того, как планируют русские, многих проблем бы не было. С противоположной стороны я вижу планирование, эффективное использование ресурса, иногда даже эффективное управление.
А у нас – попытка выиграть войну за счёт отдельных талантов, мотивацией которых годами никто не занимается», – причитал он.
