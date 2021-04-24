Нам нужны базы НАТО и американское оружие вместе с американцами – киевский миллионер

24.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Как бы ни усиливали западные партнёры «героическую» армию Украины, но даже самые боеспособные части не выстоят перед ракетным ударом России.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил киевский миллионер-либертарианец Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас не идёт разговор, что всех в штыки и погнать вперёд, сейчас разговор идёт о том, что нужно создать сильную армию, которая в необходимый момент сможет освободить свои территории», – объяснял в ходе дискуссии руководитель центрального штаба запрещенного в РФ «Нацкорпуса» Сергей Жорин.

«Это хорошие лозунги, но когда мы смотрим с точки зрения финансов, как взрослые люди, то мы понимаем, что наша армия стоит 5 млрд, – парировал Геннадий Балашов. – 5 млрд. не может воевать против 60 млрд. России, численность разная, вооружение разное. И у Украины есть только один выход – это любыми путями присоединяться к НАТО, любыми путями затягивать сюда базы НАТО, любыми путями затягивать сюда американское оружие вместе с американцами желательно».

«Поэтому, когда говорят, что у нас надо строить боеспособную армию, развивать оборонное производство, у меня всегда один вопрос – у вас деньги есть? Если у вас нет денег на охрану, не надо карликов нанимать, они вас не защитят. Поэтому, может, у нас очень героическая армия, но с винтовками против ракет не пойдет», – пояснил киевский миллионер.

В свою очередь, Жорин возразил, что Украина в своём нынешнем виде интереса для НАТО не представляет.

«Надо же трезво смотреть: НАТО сегодня не нужна страна, в которой уже идёт война. Безусловно, мы можем работать и заставлять, в том числе, страны НАТО помогать нам сегодня. Это нужно делать. Но, ещё раз, если мы будем у всех просить и делать вид, что мы жертва, то это не закончится», – спорил националист.

«Так мы жертва и есть, – констатировал Балашов. – Что, у нас есть оборонная промышленность? Нет. У нас есть вооруженная армия? Нет. Есть боеспособные части, но мягко говоря, они не выстоят против любого ракетного удара».