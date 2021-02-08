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08.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, СМИ, Украина
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«Нам обязательно прилетит от России за телеканалы» – Кулеба

Новости Украины

Киев должен быть готов к к жесткому ответу Москвы на закрытие украинских оппозиционных телеканалов, которые связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Кулеба уверен, что худшее, что могла Россия сделать Украине, она уже сделала.

«Безусловно, они этого не забудут, ответ прилетит, это будет. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство – то есть так или иначе худшее, что могла сделать Россия, она нам уже сделала, незаконно оккупировав наши территории.

Теперь мы должны быть готовы к этой ежедневной борьбе и должны понимать, что да, когда мы жестко защищаем свои национальные интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю, но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы к ответу», – заявил Кулеба.

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