«Нам очень тяжело» – Зеленский ещё пуще жалуется на нехватку оружия
Украинской армии на фронте приходится очень тяжело, нацистам не хватает оружия и боеприпасов.
Об этом в ходе брифинга по итогам саммита международной Крымской платформы в очередной раз заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, наши партнёры важны, без них нам будет очень сложно. Нам и сегодня очень сложно, потому что постоянно не хватает оружия, снарядов, не хватает артиллерии. Не буду говорить детали что, где – не будем информационно кормить РФ», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Киев будет рад любой помощи от кого угодно.
«Мы видим всё больше стран, они все нам очень важны», – подытожил украинский президент.
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