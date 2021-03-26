Подпишись на рассылку
26.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Нам остались только сопли» – беглый крымский майданщик

Новости Украины

Никакое улучшение уровня жизни на Украине не поможет ей вернуть Крым.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил бывший крымский экономист, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Клименко, Украина потеряла уже слишком много времени, в течении которого на полуострове изменился менталитет и выросли дети, которые ничего не знают об этой стране.

«Все эти, пардон, сопли, они и сейчас еще есть: «Давайте сделаем так, чтобы Украина была богатая и демократическая, и тогда Крым сам придет». Все эти сопли по гуманитарной сознательности, вышки, сигнал – все это надо делать, но не надо надеяться, что кто-то там по гуманитарным причинам, крымчане захотят назад. Даже если они захотят, этого уже не будет.

Много времени потеряно, восемь классов детей уже абсолютно точно не знают Украину. И там зомбирование идет очень сильное. Я всегда говорю, что это запаянный стеклянный аквариум, и только одна трубка, из которой идет сигнал «Russia Today», – заявил Клименко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть