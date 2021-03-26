«Нам остались только сопли» – беглый крымский майданщик

26.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Никакое улучшение уровня жизни на Украине не поможет ей вернуть Крым.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил бывший крымский экономист, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Клименко, Украина потеряла уже слишком много времени, в течении которого на полуострове изменился менталитет и выросли дети, которые ничего не знают об этой стране.

«Все эти, пардон, сопли, они и сейчас еще есть: «Давайте сделаем так, чтобы Украина была богатая и демократическая, и тогда Крым сам придет». Все эти сопли по гуманитарной сознательности, вышки, сигнал – все это надо делать, но не надо надеяться, что кто-то там по гуманитарным причинам, крымчане захотят назад. Даже если они захотят, этого уже не будет.

Много времени потеряно, восемь классов детей уже абсолютно точно не знают Украину. И там зомбирование идет очень сильное. Я всегда говорю, что это запаянный стеклянный аквариум, и только одна трубка, из которой идет сигнал «Russia Today», – заявил Клименко.