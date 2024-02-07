Нам парят сказки о поражении России. Запад этого не хочет – Чаплыга

Анатолий Лапин.  
07.02.2024 15:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


На самом деле никакого распада России или ее отказа от ядерного оружия не произойдет.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил его эмигрировавший с Украины коллега Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На самом деле никакого распада России или ее отказа от ядерного оружия не произойдет....

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«Не существует Запада и Украины при рухнувшей России – когда-то вы это поймете. Поэтому никогда Запад не будет обрушивать Россию – это все сказки, поэтому и НАТО за столько десятилетий, обладая ядерным оружием и всем своим огромным потенциалом, ни разу даже и не пробовало поразить Россию, разбить ее и так далее.

И все эти сказки, которые парят нам, что итогом всей этой войны должно стать поражение России, распад и отказ от ядерного оружия – понимаете, это даже на психиатрию не тянет», – заявил Чаплыга.

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