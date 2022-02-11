«Нам п…ц»: Луценко рассказал подробности потери Крыма

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Новости Украины

В 2014 году, когда Украина лишилась Крыма, ставший в то время премьер-министром Арсений Яценюк не смог сдержать матерных слов, комментируя положение своей страны.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» рассказал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, в те дни Яценюк проводил телефонные разговоры и, положив трубку, красноречиво сказал, что Украине конец.

«Я был в кабинете спикера и исполняющего обязанности президента Турчинова в момент, когда объявили войну. Я тогда был никто – просто экс-зек режима Януковича… В 14-м году я стоял в кабинете господина Турчинова, который был одновременно и спикером, и исполняющим обязанности президента. За телефонным пультом стоял господин Яценюк, премьер-министр, а я был никто. Я был просто экс-зэк… Арсений кладет трубку и говорит: «Ребята, п…ц, нам объявили войну. И вот, долгая пауза, мало кто мог вообще представить, что это. Мы о войне только в книжках читали», – заявил Луценко.

При этом, Луценко пообещал, что Украина похоронит российскую столицу.

«Украинцы знают истину: мы Москву крестили, мы ее и отпоем», – добавил политик.